Англія

"Каноніри" хочуть пов'язати майбутнє з українським універсалом до літа 2028 року.

Атакуючий півзахисник збірної України та лондонського Арсеналу Олександр Зінченко, який також може виступити в якості лівого захисника, найближчим часом може пов'язати майбутнє зі своїм поточним клубом.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, керівництво "канонірів" готове розпочати переговори з 26-річним українцем щодо продовження контракту.

Арсенал хоче зберегти Зінченка в своїй команді до літа 2028 року. Його поточна угода з клубом Північного Лондона спливає влітку 2026 року.

Нагадаємо, Олександр Зінченко перейшов до Арсеналу з Манчестер Сіті влітку 2022 року за 35 мільйонів євро. З того моменту він провів у футболці "канонірів" 41 матч, у яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.