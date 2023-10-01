Український півзахисник розпочне поєдинок проти Ноттінгем Форест із лави для запасних.
Єгор Ярмолюк, getty images
01 жовтня 2023, 15:49
У рамках сьомого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Брентфорд вирушить в гості до Ноттінгем Форест.
Тренерський штаб Томаса Франка визначився зі стартовим складом на це протистояння, знову залишився українського півзахисника Єгора Ярмолюка на лаві для запасних.
Наразі 19-річний українець ще не встиг дебютувати за першу команду Брентфорда в рамках АПЛ.
Склад Брентфорда:
Матч між Ноттінгем Форест та Брентфордом розпочнеться сьогодні, першого жовтня, о 16:00 за київським часом.