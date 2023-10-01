Англія

Український півзахисник розпочне поєдинок проти Ноттінгем Форест із лави для запасних.

У рамках сьомого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Брентфорд вирушить в гості до Ноттінгем Форест.

Тренерський штаб Томаса Франка визначився зі стартовим складом на це протистояння, знову залишився українського півзахисника Єгора Ярмолюка на лаві для запасних.

Наразі 19-річний українець ще не встиг дебютувати за першу команду Брентфорда в рамках АПЛ.

Склад Брентфорда:

Матч між Ноттінгем Форест та Брентфордом розпочнеться сьогодні, першого жовтня, о 16:00 за київським часом.