Англія

На Стамфорд Брідж спокійна атмосфера.

Настрій всередині Челсі спокійніший, ніж можна собі уявити. Замість того, щоб панікувати після чергового літа з великими витратами та невтішним початком сезону, керівництво "синіх" проаналізували гру та результати команди та дійшли висновку, що ситуація покращиться, якщо дати Почеттіно час. Таку інформацію оприлюднив The Guardian.

Цифри вказують, що Маурісіо Почеттіно веде молодий, оновлений Челсі у правильному напрямку. Декілька статистичних моделей вказують, що "аристократи" мають займати куди більш високе місце у АПЛ за підсумками шести турів. Наголошується, що команда тактично грамотна при володінні м'ячем і без нього, а також має перевагу та виконує більший об'єм роботи, ніж суперники, у кожній грі.

У стані Челсі вирішили, що єдиний правильний варіант — довіритися процесу, який будує Тодд Боулі та Clearlake Capital.

Також зазначається, що керівники клубу схвально відреагували на позитивний відгук Почеттіно стосовно майбутніх перпектив у Челсі українського вінгера Михайла Мудрика, за якого заплатили 88,5 мільйонів фунтів стерлінгів. Аргентинський фахівець бачить у українця великий потенціал.

Наразі, лондонський Челсі посідає 15 сходинку турнірної таблиці АПЛ.

Другого жовтня у рамках сьомого туру чемпіонату Англії, Челсі поїде у гості до Фулгема. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.