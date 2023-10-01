Англія

Жах вболівальників "червоних дияволів" продовжується.

Команда Еріка тен Гага здобула три перемоги та зазнала чотирьох поразок у семи стартових турах англійської першості. Це найгірший старт сезону для Манчестер Юнайтед з моменту створення АПЛ у 1992 році.

До цього найгірший показник "манкуніанців" був зафіксований на старті сезону 2019/20 під керівництвом Оле-Гуннара Сульшера. Тоді у семи турах команда виграла два матчі, тричі зіграла внічию та зазнала двох поразок. При цьому за додатковими показниками, саме команда Тен Гага стала гіршою за всю історію МЮ у турнірі АПЛ.

Наразі, Манчестер Юнайтед посідає десяту сходинку турнірної таблиці АПЛ з дев'ятьма набраними пунктами, але може опуститися ще нижче, вразі перемог Ноттінгема та Фулгема у цьому турі.