Завершився матч чемпіоната Англії.
Ноттінгем Форест - Брентфорд - Getty Images
01 жовтня 2023, 18:06
Ноттінгем Форест та Брентфорд зіграли результативну нічию. Обидва голи прийшли у другому таймі.
"Лісники" наразі посідають 11 сходинку. В свою чергу "бджіли" на дві позиції нижче.
Ноттінгем Форест — Брентфорд 1:1
Голи: Домінгес, 65 — Норгорд, 58
Ноттінгем Форест: Тернер — Ор'є, Болі, Ніакате, Мурілльо — Сангаре (Куяте, 77), Мангала — Еланга (Гіббс-Вайт, 61), Домінгес (Орігі, 80), Гадсон-Одої (Тоффоло, 60) — Авонії (Вуд, 80)
Брентфорд: Флеккен — Аєр (Рерслев Расмуссен, 89), Коллінз, Піннок, Хікі (Годдос, 69) — Єнсен (Оньєка, 69), Норгорд, Янельт (Олакігбе, 89) — Мбемо, Вісса, Льюїс-Поттер (Мопе, 75)
Попередження: Ніакате, Сангаре — Хікі, Оньєка
Видалення: Ніакате