Ноттінгем Форест та Брентфорд зіграли результативну нічию. Обидва голи прийшли у другому таймі. 

"Лісники" наразі посідають 11 сходинку. В свою чергу "бджіли" на дві позиції нижче. 

Ноттінгем Форест — Брентфорд 1:1 

Голи: Домінгес, 65 — Норгорд, 58 

Ноттінгем Форест: Тернер — Ор'є, Болі, Ніакате, Мурілльо — Сангаре (Куяте, 77), Мангала — Еланга (Гіббс-Вайт, 61), Домінгес (Орігі, 80), Гадсон-Одої (Тоффоло, 60) — Авонії (Вуд, 80) 

Брентфорд: Флеккен — Аєр (Рерслев Расмуссен, 89), Коллінз, Піннок, Хікі (Годдос, 69) — Єнсен (Оньєка, 69), Норгорд, Янельт (Олакігбе, 89) — Мбемо, Вісса, Льюїс-Поттер (Мопе, 75) 

Попередження: Ніакате, Сангаре — Хікі, Оньєка 

Видалення: Ніакате 