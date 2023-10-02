Англія

30-річний футболіст тренується у загальній групі.

Томас Парті почав тренуватися у загальній групі, повідомив The Athletic.

За інформацією джерела, 30-річний футболіст відновився після травми стегна на тренуванні, яке він отримав ще наприкінці серпня. З того часу він не виходив на поле.

Очікується, що Парті пропустить матч проти Ланса у Лізі чемпіонів, але може зіграти проти Манчестер Сіті в АПЛ у рамках восьмого туру.

Цього сезону Парті провів чотири матчі за Арсенал і не відзначився результативними діями.

Матч Арсенал — Манчестер Сіті пройде 8 жовтня о 18:30.