30-річний футболіст тренується у загальній групі.
ТОМАС ПАРТІ, GETTY IMAGES
02 жовтня 2023, 22:57
Томас Парті почав тренуватися у загальній групі, повідомив The Athletic.
За інформацією джерела, 30-річний футболіст відновився після травми стегна на тренуванні, яке він отримав ще наприкінці серпня. З того часу він не виходив на поле.
Очікується, що Парті пропустить матч проти Ланса у Лізі чемпіонів, але може зіграти проти Манчестер Сіті в АПЛ у рамках восьмого туру.
Цього сезону Парті провів чотири матчі за Арсенал і не відзначився результативними діями.
Матч Арсенал — Манчестер Сіті пройде 8 жовтня о 18:30.