Англія

Захисник пропустить щонайменше два місяці.

Бен Чілвелл вибув до зими через травму, повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, футболіст "синіх" отримав травму задньої поверхні стегна наприкінці матчу з Брайтоном у Кубку англійської ліги (1:0).

Чілвелл вибув як мінімум два місяці через це пошкодження. Він може пропустити і довший термін – дата його повернення на поле залежатиме від того, як пройдуть початкові етапи реабілітації.

Цього сезону АПЛ Бен провів 6 матчів.