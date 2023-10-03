Захисник пропустить щонайменше два місяці.
Бен Чілвелл, Getty Images
03 жовтня 2023, 16:38
Бен Чілвелл вибув до зими через травму, повідомляє The Telegraph.
За інформацією джерела, футболіст "синіх" отримав травму задньої поверхні стегна наприкінці матчу з Брайтоном у Кубку англійської ліги (1:0).
Чілвелл вибув як мінімум два місяці через це пошкодження. Він може пропустити і довший термін – дата його повернення на поле залежатиме від того, як пройдуть початкові етапи реабілітації.
Цього сезону АПЛ Бен провів 6 матчів.