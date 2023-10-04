Англія

Захисник точно не допоможе Челсі у наступному поєдинку.

Правого захисника Ріса Джеймса дискваліфікували на одну гру та оштрафували на 90 тисяч фунтів стерлінгів після визнання ним "образливої поведінки" стосовно головного арбітра матчу Челсі — Астон Вілла, повідомляє видання Evening Standard.

Капітан "синіх" зізнався, що використав стосовно Джареда Джиллетта "образливу лексику та поведінку". Той поєдинок Джеймс пропускав через травму підколінного сухожилля, тож словесна сутичка з офіційною особою матчу сталась у тунелі, вже після фінального свистка.

Таким чином, Челсі підходить до восьмого туру АПЛ, в якому зустрінеться з Бернлі, без номінальних правих захисників. Якщо Джеймс і так міг бути недоступним через пошкодження, то Мало Гюсто вибув зі складу внаслідок отриманої у тій же грі проти Астон Вілли червоної картки.

Нагадаємо, матч Бернлі — Челсі відбудеться у суботу, 7 жовтня. Він розпочнеться о 17:00, а слідкувати за головними подіями у ньому можна буде на нашому сайті.