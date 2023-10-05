Організатори змагань висунули сім кандидатів на отримання нагороди.
Мохамед Салах, Getty Images
05 жовтня 2023, 13:55
Міжнародна павза зайняла першу половину вересня, але це не завадило національним першостям після її завершення провести чималу кількість протистоянь.
На цьому тлі організатори англійської Прем’єр-ліги після завершення календарного місяця вирішили визначити сімох кандидатів на отримання звання гравця вересня в місцевому чемпіонаті.
Серед номінантів на престижну винагороду опинились наступні виконавці:
– Хуліан Альварес (Манчестер Сіті) / 4 матчі (Фулгем, Вест Гем, Ноттінгем Форест, Вулвергемптон), 2 голи + 3 гольові передачі;
– Джаррод Боуен (Вест Гем) / 4 матчі (Лутон, Манчестер Сіті, Ліверпуль, Шеффілд Юнайтед), 3 голи;
– Педру Нету (Вулвергемптон) / 4 матчі (Крістал Пелес, Ліверпуль, Лутон, Манчестер Сіті), 1 голи + 3 гольові передача;
– Мохамед Салах (Ліверпуль) / 4 матчі (Астон Вілла, Вулвергемптон, Вест Гем, Тоттенгем), 2 голи + 2 гольові передачі;
– Сон Хин Мін (Тоттенгем) / 4 матчі (Бернлі, Шеффілд Юнайтед, Арсенал, Ліверпуль), 6 голів.
– Кіран Тріпп’єр (Ньюкасл) / 4 матчі (Брайтон, Брентфорд, Шеффілд Юнайтед, Бернлі), 4 гольові передачі.
– Оллі Воткінс (Астон Вілла) / 4 матчі (Ліверпуль, Крістал Пелес, Челсі, Брайтон), 4 голи + 1 гольова передача.
Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів АПЛ та нижче в цьому матеріалі.
Нагадаємо, що аналогічну відзнаку за серпень залишив за собою півзахисник лондонського Тоттенгема Джеймс Меддісон.