Англія

Організатори змагань висунули сім кандидатів на отримання нагороди.

Міжнародна павза зайняла першу половину вересня, але це не завадило національним першостям після її завершення провести чималу кількість протистоянь.

На цьому тлі організатори англійської Прем’єр-ліги після завершення календарного місяця вирішили визначити сімох кандидатів на отримання звання гравця вересня в місцевому чемпіонаті.

Серед номінантів на престижну винагороду опинились наступні виконавці:

– Хуліан Альварес (Манчестер Сіті) / 4 матчі (Фулгем, Вест Гем, Ноттінгем Форест, Вулвергемптон), 2 голи + 3 гольові передачі;

– Джаррод Боуен (Вест Гем) / 4 матчі (Лутон, Манчестер Сіті, Ліверпуль, Шеффілд Юнайтед), 3 голи;

– Педру Нету (Вулвергемптон) / 4 матчі (Крістал Пелес, Ліверпуль, Лутон, Манчестер Сіті), 1 голи + 3 гольові передача;

– Мохамед Салах (Ліверпуль) / 4 матчі (Астон Вілла, Вулвергемптон, Вест Гем, Тоттенгем), 2 голи + 2 гольові передачі;

– Сон Хин Мін (Тоттенгем) / 4 матчі (Бернлі, Шеффілд Юнайтед, Арсенал, Ліверпуль), 6 голів.

– Кіран Тріпп’єр (Ньюкасл) / 4 матчі (Брайтон, Брентфорд, Шеффілд Юнайтед, Бернлі), 4 гольові передачі.

– Оллі Воткінс (Астон Вілла) / 4 матчі (Ліверпуль, Крістал Пелес, Челсі, Брайтон), 4 голи + 1 гольова передача.

Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів АПЛ та нижче в цьому матеріалі.

Нагадаємо, що аналогічну відзнаку за серпень залишив за собою півзахисник лондонського Тоттенгема Джеймс Меддісон.