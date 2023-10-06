Англія

Вихованець Карлайл Юнайтед не планує залишати Гудісон Парк.

Захисник Джаррад Брентвейт підписав з Евертоном новий, чотирирічний контракт, повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

Нова угода 21-річного гравця розрахована до липня 2027 року. Попередня втратила б чинність у 2025 році.

Центральний захисник приєднався до Евертона взимку 2020 року. Карлайл Юнайтед отримав за нього від "ірисок" понад мільйон євро. Зараз він оцінюється порталом transfermarkt у 10 мільйонів.

Брентвейт став основним гравцем мерсисайдського клубу з 3-го туру АПЛ. Перші два він провів на лаві запасних. Захисник також повністю відіграв один з двох матчів Евертона у Кубку англійської ліги.