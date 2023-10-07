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Шейх Мансур, Getty Images
07 жовтня 2023, 15:53
Власник Манчестер Сіті шейх Мансур перебуває під слідством, ініційованим міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі з приводу імовірних зв'язків із країною 404. Про це повідомляє sport.es
.
Причиною порушення справи є підозра у тому, що шейх Мансур допомагав кацапським олігархам переказувати гроші до ОАЕ після початку повномасштабного вторгнення московитів на територію України.
Якщо власника англійського клубу визнають винним, він буде змушений залишити свою посаду згідно з новими правилами Англійської Прем'єр-Ліги.