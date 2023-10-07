Причиною порушення справи є підозра у тому, що шейх Мансур допомагав кацапським олігархам переказувати гроші до ОАЕ після початку повномасштабного вторгнення московитів на територію України.

Якщо власника англійського клубу визнають винним, він буде змушений залишити свою посаду згідно з новими правилами Англійської Прем'єр-Ліги.