Власник Манчестер Сіті шейх Мансур перебуває під слідством, ініційованим міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі з приводу імовірних зв'язків із країною 404. Про це повідомляє sport.es.
Причиною порушення справи є підозра у тому, що шейх Мансур допомагав кацапським олігархам переказувати гроші до ОАЕ після початку повномасштабного вторгнення московитів на територію України.
 
Якщо власника англійського клубу визнають винним, він буде змушений залишити свою посаду згідно з новими правилами Англійської Прем'єр-Ліги.