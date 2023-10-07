Англія

Вилучення Біссума не завадило "шпорам" здолати головного аутсайдера АПЛ.

У рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем вирушив у гості до Лутон Таун.

У компенсований до першого тайму час "шпори" залишилися у меншості через вилучення Іва Біссума, проте це не завадило їм здобути мінімальну перемогу.

На 52-ій хвилині Джеймс Меддісон віддав асист на Міккі ван де Вена, який відзначився своїм дебютним голом за Тоттенгем.

Лутон Таун – Тоттенгем 0:1

Гол: ван де Вен, 52

Лутон Таун: Камінські — Берк, Лок'єр (Барклі, 81), Андерсен (Менґі, 59) — Браун (Беррі, 66), Мпанзу (Чонґ, 67), Накамба, Дауті — Адебайо (Вудроу, 67), Оґбене — Морріс

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоґі (Девіс, 82) — Сарр, Біссума — Кулусевскі (Веліс, 90+2), Меддісон (Скіпп, 76), Рішарлісон (Гойб'єрг, 46) — Сон (Емерсон, 76)

Попередження: Лок'єр, Морріс – Біссума, Гойб'єрг

Вилучення: Біссума, 45+4