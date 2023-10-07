Англія

Кріс Бешам отримав відкритий перелом лівого гомілкостопа.

У рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги Фулгем зустрівся на своєму полі з Шеффілд Юнайтед.

На 23-ій хвилині цього протистояння стався жахливий епізод, у результаті якого захисник "клинків" Кріс Бешам отримав серйозну травму.

У боротьбі із суперником 35-річний англієць оступився, отримавши відкритий перелом лівого гомілкостопа.

Логічно, що продовжити гру Бешам не зміг та був замінений на Джека Робінсона.