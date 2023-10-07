Англія

Дубль на свій рахунок записав Мактоміней.

У рамках восьмого туру чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед на своєму полі приймав Брентфорд.

Гості забили у першому таймі, після чого були близькими до перемоги, однак...

На 90+3-й хвилині гри Мактоміней зрівняв рахунок у матчі, а на 90+7 з передачі Гаррі Магвайра приніс своїй команді три очки.

Таким чином, МЮ врятувався та вирвав перемогу у компенсований час.

Манчестер Юнайтед — Брентфорд 2:1

Голи: Мактоміней, 90+3, 90+7 – Енсен, 26.

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Еванс, Магвайр, Лінделеф (Марсьяль 71) – Каземіро (Еріксен 46), Амрабат (Мактоміней 87) – Фернандеш, Маунт (Антоні 63), Рашфорд (Гарначо 63) – Гойлунд.

Брентфорд: Стракоша – Коллінз, Піннок, Аєр – Расмуссен, Єнсен (Годдос 84), Норгорд, Янельт (Оньєка 70), Хікі – Мбемо, Вісса (Мопе 70).

Попередження: Хікі 10, Норгорд 48, Коллінз 65, Янельт 67, Мопе 81.