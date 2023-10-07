Дубль на свій рахунок записав Мактоміней.
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07 жовтня 2023, 18:59
У рамках восьмого туру чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед на своєму полі приймав Брентфорд.
Гості забили у першому таймі, після чого були близькими до перемоги, однак...
На 90+3-й хвилині гри Мактоміней зрівняв рахунок у матчі, а на 90+7 з передачі Гаррі Магвайра приніс своїй команді три очки.
Таким чином, МЮ врятувався та вирвав перемогу у компенсований час.
Манчестер Юнайтед — Брентфорд 2:1
Голи: Мактоміней, 90+3, 90+7 – Енсен, 26.
Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Еванс, Магвайр, Лінделеф (Марсьяль 71) – Каземіро (Еріксен 46), Амрабат (Мактоміней 87) – Фернандеш, Маунт (Антоні 63), Рашфорд (Гарначо 63) – Гойлунд.
Брентфорд: Стракоша – Коллінз, Піннок, Аєр – Расмуссен, Єнсен (Годдос 84), Норгорд, Янельт (Оньєка 70), Хікі – Мбемо, Вісса (Мопе 70).
Попередження: Хікі 10, Норгорд 48, Коллінз 65, Янельт 67, Мопе 81.