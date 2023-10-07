Англія

Завершився матч чемпіонату Англії.

У рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги Фулгем приймав Шеффілд Юнайтед.

Господарі здолали гостей, відправивши до їхніх воріт три голи, хоч і самі пропустили один м'яч.

Фулгем - Шеффілд Юнайтед 3:1

Голи: Декордова-Рід, 53 – Фодерінгем, 76 (автогол), Вілліан, 90+2 – Робінсон, 68 (автогол).

Фулгем: Лено, Кастань, Рим, Діоп (Бассі, 71), Робінсон, Перейра (Керні, 71), Палінья, Вілліан, Декордова-Рід (Вілсон, 78), Івобі (Рід, 79), Вінісіус (Родріго Муніз, 78).

Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем, Богл, Башем (Робінсон, 35), Ахмедходжич, Трасті, Томас (Ларусі, 66), Норвуд, Хамер (Макаті, 66), Вінісіус, Макберні, Арчер (Брюстер, 79).

Попередження: Палінья (50), Макберні (73), Норвуд (90).