Англія

Англійський вінгер хоче залишитися у складі "молотобійців".

Англійський вінгер Вест Гема Джаррод Боуен близький до підписання нового контракту з "молотобійцями", повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За даними італійського інсайдера, 26-річний гравець погодився на нову, довгострокову угоду. Він хоче і надалі бути ключовою частиною клубу. Діючий контракт англійця втратить чинність наприкінці червня 2025 року.

Нагадаємо, саме гол Боуена на 90-й хвилині зустрічі з італійською Фіорентиною приніс лондонцям перемогу у Лізі конференцій-2022/23.

У цьому сезоні він вже провів 8 матчів за Вест Гем в усіх турнірах, відзначившись 5 голами та 2 асистами. Портал transfermarkt оцінює правого вінгера у 38 мільйонів євро.