Швед, який не Златан, вдало проводить старт цього сезону.
Александер Ісак, Getty Images
08 жовтня 2023, 19:49
Нападаючий Ньюкасла Александер Ісак відзначився дублем у матчі восьмого туру АПЛ проти Вест Гема (2:2).
Як повідомляє твіттер OptaJoe
, нападник "сорок" став лише третім футболістом зі Швеції, якому вдалося відзначитися у трьох іграх чемпіонату Англії поспіль.
Раніше це змогли зробити легендарні постаті у шведському футболі, Фредрік Юнгберг за Арсенал та Златан Ібрагімович за Манчестер Юнайтед.
У цьому сезоні Александер Ісак зіграв за Ньюкасл дев'ять матчів, відзначившись п'ятьма забитими голами.