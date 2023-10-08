Нападаючий Ньюкасла Александер Ісак відзначився дублем у матчі восьмого туру АПЛ проти Вест Гема (2:2).

Раніше це змогли зробити легендарні постаті у шведському футболі, Фредрік Юнгберг за Арсенал та Златан Ібрагімович за Манчестер Юнайтед.

У цьому сезоні Александер Ісак зіграв за Ньюкасл дев'ять матчів, відзначившись п'ятьма забитими голами.