Англія

Тим часом "містяни" програли другий матч поспіль в АПЛ.

У рамках восьмого туру АПЛ, діючий чемпіон Англії мінімально поступився лондонському Арсеналу (0:1). Своїм коментарем стосовно гри поділився головний тренер "містян" Пеп Гвардіола. Його слова наводить BBC.

"Ми чудово розпочали матч, створили два чи три моменти. Натомість, Арсенал дуже добре розпочав другий тайм, знайшов потрібний ритм. Гра була рівною, гол забитий завдяки рикошету. Суперник переміг, вітаю його.

Ми намагалися. У обох команд моментів було не так багато. Обидві команди, гадаю, з успіхом високо пресингували. Ми програли матч через один напівмомент.

Ми не можемо заперечувати, що відсутність Родрі впливає на нашу гру. Ми випустили футболістів, здатних контролювати м'яч за допомогою передач, але Арсенал агресивно грав у всіх зонах.