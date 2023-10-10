Англія

Керманич дав свій коментар.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам дав коментар щодо захисника Челсі Мало Гюсто.

"Це дуже молодий гравець, який може грати правого захисника і у якого є досвід гри вінгбеком та вінгером за Ліон.

Ще в Ліоні він показував вражаючу гру. Звісно, у Челсі куди більша конкуренція, в якій він виглядає сильно, незважаючи на те, що травма Джеймса посприяла збільшенню його ігрового часу.

Йому є в чому покращуватись, він чудово знає, що повинен покращувати гру в обороні. Але я не тисну на нього, це молодий хлопець, який вже є важливим гравцем Челсі. У нього достатньо потенціалу, щоб зробити значний крок вперед найближчими місяцями", — сказав Дешам.

Нагадаємо, що Гюсто уперше був викликаний на матчі збірної Франції.