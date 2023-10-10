Англія

Португальський фахівець віддав належне своєму колезі.

Головний тренер римської Роми Жозе Моурінью поділився власною думкою щодо поточного керманича Кальярі Клаудіо Раньярі, згадавши його сенсаційний тріумф на чолі Лестера в англійській Прем'єр-лізі у сезоні-2015/16.

"Раньєрі — це джентльмен. Я продовжую стверджувати, що він зробив найбільший переворот в історії АПЛ. Люди говорять про тих, хто виграв титул багато разів. Але йому дістався особливий.

Коли ти молодший і палкий до боротьби, то можеш робити вчинки, які через кілька років тебе не радують. Я думаю, що з часом ми впізнали одне одного краще, і Раньєрі – один із тих, кого я у футболі дійсно поважаю. Я ставлюся до нього з великою повагою і захоплююсь ним. Я вважаю його своїм другом у світі футболу", — цитує слова Моурінью Football Italia з DAZN.

Нагадаємо, що у рамках восьмого туру італійської Серії А Рома здобула розгромну перемогу над Кальярі з рахунком 4:1.