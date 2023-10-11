Англія

Рішення наставника було ключовим.

Маурісіо Почеттіно має вагомий вплив на трансфери Челсі, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, минулого літа аргентинський фахівець відмовився від придбання Душана Влаховича із Ювентуса. Рішення Почеттіно у цьому питанні було ключовим.

Усі трансфери взимку або наступного літа будуть узгоджуватися з Почеттіно, який активно працює з Полом Вінстенлі та Лоуренсом Стюартом.

Раніше повідомлялося, що Ювентус готує продовження контракту з Влаховичем.