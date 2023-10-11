Рішення наставника було ключовим.
ДУШАН ВЛАХОВИЧ, GETTY IMAGES
11 жовтня 2023, 11:37
Маурісіо Почеттіно має вагомий вплив на трансфери Челсі, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, минулого літа аргентинський фахівець відмовився від придбання Душана Влаховича із Ювентуса. Рішення Почеттіно у цьому питанні було ключовим.
Усі трансфери взимку або наступного літа будуть узгоджуватися з Почеттіно, який активно працює з Полом Вінстенлі та Лоуренсом Стюартом.
Раніше повідомлялося, що Ювентус готує продовження контракту з Влаховичем.