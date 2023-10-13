Англія

"Гаррі Магвайр!"

Лондонський Вест Гем знову може спробувати підписати Гаррі Магвайра. Про це пише ESPN.

Взимку "молотобойці" можуть зробити нову спробу домовитися про трансфер центрального захисника Манчестер Юнайтед. Стверджується, що "манкуніанці" не перешкоджатимуть цьому трансферу.

Частково інтерес Вест Гема до футболіста збірної Англії пов'язаний з тим, що Курт Зума в січні може бути проданий до Саудівської Аравії.

Діючий контракт англійця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює гравця у 20 млн. євро.

У цьому сезоні Гаррі Магвайр зіграв за МЮ чотири матчі, відзначившись однією гольовою передачею.