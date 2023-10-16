Англія

Основний правий захисник лондонців щасливий у клубі.

У лондонському Арсеналі впевнені, що найближчим часом контракт англійського правого захисника Бена Вайта буде продовжено, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Як повідомлялося раніше, переговори з 26-річним гравцем тривають з серпня-вересня. Його діюча угода розрахована до липня 2026 року.

Вайт з'являвся в основному складі Арсеналу в 11-ти матчах цього сезону з 12-ти у всіх турнірах. Портал transfermarkt оцінює захисника у 55 мільйонів євро.