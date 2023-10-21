Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 9-го туру чемпіонату Англії, який пройде 21 жовтня і розпочнеться о 17:00.

У рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та Брайтоном, яке пройде на Етіхад Стедіум.

СУБОТА, 21 ЖОВТНЯ, 17:00. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

За підсумками останніх двох турів Манчестер Сіті втратив не лише статус непереможної команди цього сезону Прем'єр-ліги, а й статус лідера турнірної таблиці. І якщо поразку від Вулвергемптона можна було б сприймати як якусь випадковість, то невдача на Емірейтс проти прямого конкурента у боротьбі за чемпіонський титул в особі лондонського Арсеналу змушує задуматися про певну закономірність.

А головний висновок, який ми на даному етапі можемо зробити, полягає в тому, що команда Хосепа Гвардіола дуже залежить від присутності на полі Родрі. Всі три останні поразки, включаючи виліт від Ньюкасла з Кубка англійської ліги, припали на дискваліфікацію іспанського опорника. Благо для "містян", Родрі повертається в цьому турі, тому теоретично проблем у Сіті має бути менше.

Брайтон також, можна сказати, останнім часом перебував у певній кризі, але ця криза була пов'язана аж ніяк не з відсутністю окремих виконавців, а скоріше з досить насиченим календарем. Все-таки "чайки" проводять свій дебютний сезон у єврокубках, тому поєднуватиме це з внутрішніми турнірами, — нова для них історія. І в цьому плані міжнародна пауза мала позитивно позначитися на колективі Роберто Де Дзербі.

Тим не менш, після вильоту від Челсі з Кубка англійської ліги, розгромної поразки від Астон Вілли в рамках АПЛ (1:6) та гостьової нічиєї з Марселем у Лізі Європи, Брайтон також на своєму полі зміг стати проблемою для Ліверпуля — після програного першого тайму зі рахунком 0:2 колективу Роберто Де Дзербі вдалося відігратися та звести матч до нічийного результату. Отже, "чайки" зуміли довести, що вони продовжують бути загрозою для будь-якого з представників так званої "великої шістки", незважаючи на свій календар.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,44, тоді як потенційний успіх Брайтона оцінюється показником 6,90. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,30.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканжі, Діаш, Гвардіол — Бернарду Сілва, Родрі, Хуліан Альварес — Фоден, Голанд, Доку

Брайтон: Вербрюгген — Велтман, ван Геке, Данк, Марч — Гросс, Балеба — Адінгра, Жуан Педро, Мітома — Фергюсон

Не зіграють: Де Брюйне — Енсісо, Еступіньян

Під питанням: .... — Модер, Мілнер

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