Англія

Саутгейт може покинути команду наприкінці 2024 року.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау поки що не має наміру змінити місце роботи, повідомляє видання The Telegraph.

Гау був включений Футбольною асоціацією до шортлиста потенційних кандидатів на заміну Гарета Саутгейта, контракт якого втрачає чинність наприкінці 2024 року. Telegraph Sport зазначає, що 45-річний керманич "сорок" поки не зацікавлений у роботі зі збірною Англії і хоче залишитися у Ньюкаслі ще на кілька років.

Двома іншими кандидатами на посаду в англійській національній команді є валлієць Стів Купер, головний тренер Ноттінгем Форест, і ексочільник Брайтона і Челсі Грем Поттер. Вважається, що другий також віддасть перевагу тренерству на клубному рівні, ніж очікуванню на місце у збірній Англії.