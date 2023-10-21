Англія

Захисник Челсі розповів про свою міжнародну кар’єру.

Бразильський центральний захисник лондонського Челсі Тіаго Сілва в своїй професійній кар’єрі провів чимало матчів у складі національної збірної, але останнього разу його викликали до табору "селесао" ще на матчі чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Після цього 39-річний виконавець тричі опинявся поза заявкою на збори.

Ситуацію довкола виступів за національну команду власне футболіст прокоментував напередодні.

"Я ніколи не ухвалював жодного рішення щодо остаточного завершення виступів за збірну. Якщо б мені подзвонили, я завжди був готовий допомогти команді.

А так — мені просто не телефонують. Але, якщо хтось у тренерському штабі вирішить, що я можу допомогти команді, я зроблю для цього все можливе.

До того часу я намагатимусь робити все від себе залежне тут, у Челсі. Я граю в одній з найсильніших ліг світу.

На жаль, минулий сезон вийшов не дуже яскравим, але я сподіваюсь, що цього разу все буде інакше", — заявив бразильський виконавець.

Нагадаємо, що на рахунку Сілви 113 матчів за збірну Бразилії, у яких він відзначався сім разів та робив чотири гольові передачі.