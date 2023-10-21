Англія

Нідерландець вірить в команду.

У рамках дев'ятого туру АПЛ, Манчестер Юнайтед відправиться у гості до Шеффілд Юнайтед. Напередодні гри головний тренер "манкуніанців" поділився своїми думками з журналістами. Його слова наводить MEN.

"Я бачу сильну роздягальню, гравці об'єднані, знаходяться на одній хвилі, налаштовані дуже рішуче і хочуть вигравати матчі. Це ми й побачили в останні пару хвилин матчу з Брентфордом. Зрештою, ми перемогли, фізично ми були дуже сильні, як і психологічно. Ми продовжували йти вперед і були дуже сильні.

Кожна гра в АПЛ складна, якщо ви бачили результати Шеффілд Юнайтед проти Манчестер Сіті та Тоттенгема, то вони програли з невеликим рахунком. Якщо не показувати найкращий футбол, то можна програти. Ми виграли нашу останню гру на виїзді, але річ не в цьому.

Неможливо жити минулим, коли ми були третіми у АПЛ, виграли кубок, зіграли у фіналі. Ми живемо майбутнім і ми маємо міняти його", — сказав Тен Гаг.

Матч дев'ятого туру АПЛ Шеффілд Юнайтед-Манчестер Юнайтед відбудеться сьогодні о 22:00.