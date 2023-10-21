Англія

Аргентинець сподівається повернути гравців до форми перед важливою грою.

В рамках дев'ятого туру АПЛ, пройде "лондонське дербі" між Челсі Михайла Мудрика та Арсеналом Александра Зінченко. Перед грою з журналістами поспілкувався головний тренер "аристократів" Маурісіо Почеттіно. Його слова наводить Football London.

"Остання пауза на матчі збірних була гіршою за попередню. Тренувались лише кілька гравців. З іншого боку, ми отримали велику насолоду, тому що познайомилися з багатьма молодими талантами з академії. Це було дуже добре.

З основи тренувалися лише Тіаго Сілва, Рахім Стерлінг, Марк Кукурелья та ​​Роберт Санчес. 80% гравців або не було, або травмовані.

Тільки зараз пройшло перше тренування в повному складі. Тому я й запізнююся на прес-конференції після пауз на матчі збірних: спочатку більш ніж півгодини зустрічей, потім – тренування, на якому ми намагаємося підготуватися до гри, бо тільки на цьому занятті є всі. І лише на цьому тренуванні ми можемо підготуватися до Арсеналу.

Було прикро втрачати набраний темп. Тепер ми маємо збудувати новий. Думаю, команда відчуває впевненість. У гравців тепер не такий настрій, як місяць тому. Позитиву набагато більше.

Ми, як і раніше, боремося, у нас все ще є складнощі з травмами, але ми дуже старанно працюємо, щоб знайти рішення. Налаштовані дуже позитивно", — сказав головний тренер Челсі.

"Лондонське дербі" відбудеться сьогодні о 19:30 за київським часом.