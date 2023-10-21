Англія

19-річний український півзахисник з'явився на полі на 76-ій хвилині у матчі 9-го туру проти Бернлі.

У рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Брентфорд зустрівся на своєму полі з Бернлі.

Атакуючий півзахисник молодіжної збірної України Єгор Ярмолюк з'явився на полі на 76-ій хвилині, вийшовши на заміну за рахунку 2:0 на користь своєї команди.

Для 19-річного українця цей матч став дебютним за Брентфорд у рамках англійської Прем'єр-ліги.

Раніше Єгор Ярмолюк лише двічі з'являвся на полі за першу команду Брентфорда в рамках Кубка англійської ліги.