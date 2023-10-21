Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 21 жовтня 2023 року, 19:30.

У рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги на Стемфорд Брідж відбулося лондонське дербі, в рамках якого Арсенал здійснив вражаючий камбек наприкінці матчу з Челсі.

Підопічні Маурісіо Почеттіно до 77-ої хвилини мали перевагу в рахунку в два м'ячі, авторами яких стали Коул Палмер та Михайло Мудрик, проте після цього Деклан Райс та Леандро Троссар змогли врятувати "канонірів" від першої поразки в сезоні АПЛ.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Челсі — Арсенал у 9 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Челсі — Арсенал 2:2

Голи: Палмер, 15 (пен.), Мудрик, 48 — Райс, 77, Троссар, 84



Челсі: Санчес — Гюсто, Сілва, Колвілл, Кукурелья — Галлагер, Кайседо, Енцо — Палмер (Джеймс, 84), Стерлінг (Мадуеке, 84), Мудрик (Джексон, 65).



Арсенал: Рая — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко (Томіясу, 46) — Едегор (Гаверц, 78), Жоржиньйо (Сміт-Роу, 68), Райс — Сака, Жезус (Нкетіа, 68), Мартінеллі (Троссар, 78).



Попередження: Палмер, Сілва, Кукурелья — Зінченко, Нкетіа, Вайт.