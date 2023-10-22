Англія

Завершився ще один поєдинок 9-го туру чемпіонату Англії.

У рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги відбувся ще один матч. Астон Вілла приймала Вест Гем на Вілла Парк.

Комфортну перевагу господарів поля сформував півзахисник Дуглас Луїс, який відзначився дублем. Вест Гем намагався повернутися у гру голом Боуена, але Астон Вілла забила ще двічі, остаточно поховавши надії "молотобійців" хоча б на нічию.

Астон Вілла — Вест Гем 4:1

Голи: Луїс, 30, 52 (пен.), Воткінс, 74, Бейлі, 89 — Боуен, 56

Попередження: Емерсон, 55

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Макгінн, Камара, Луїс, Дзаніоло (Бейлі, 76) — Діабі (Тілеманс, 85), Воткінс

Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Зума, Агерд, Емерсон — Боуен, Соучек (Кудус, 67), Ворд-Праус, Альварес, Пакета (Інгс, 86) — Антоніо (Форнальс, 90+1)

Нагадаємо, програму 9-го туру АПЛ буде закрито у понеділок, 23 жовтня — Тоттенгем прийматиме Фулгем.