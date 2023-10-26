Англія

Аргентинський голкіпер високо оцінює перспективи та цілі своєї команди.

У рамках третього туру групового етапу Ліги конференцій Астон Вілла 26 жовтня вирушить у гості до АЗ Алкмар, тоді як сам матч розпочнеться о 19:45.

Втім, за словами ключового голкіпера "левів" Еміліано Мартінеса, цілі бірмінгемців набагато вищі, аніж виступи у третьому за силою єврокубковому турнірі.

"Унаї Емері — один із п'яти найкращих тренерів світу на даний момент. Астон Вілла хоче виграти Лігу чемпіонів і виграти трофей.

Я тут не для того, щоб гаяти час. Ми щось виграємо. Відколи я приєднався, ми рухаємося вперед. Я спробую вивести Астон Віллу в Лігу чемпіонів", — цитує слова Емі Мартінеса журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні аргентинський воротар провів у футболці Астон Вілли 11 поєдинків у всіх турнірах, у яких він пропустив 15 м'ячів та чотири рази зіграв "на нуль".