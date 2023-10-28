Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 10-го туру чемпіонату Англії, який пройде 28 жовтня і розпочнеться о 14:30.

У рамках десятого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Челсі та Брентфордом, яке пройде на стадіоні Стемфорд Брідж.

СУБОТА, 28 ЖОВТНЯ, 14:30. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Останнім часом лондонський Челсі набрав доволі вражаючі обороти, вийшовши на успішну серію без поразок із чотирьох матчів поспіль. І якщо до тріумфу над Брайтоном у Кубку ліги через характер турніру, а також до перемог над Фулгемом та Бернлі ще можна було ставитися з часткою скепсису, то минулого туру підопічні Маурісіо Почеттіно по-справжньому змогли приємно здивувати.

У лондонському дербі проти лондонського Арсеналу, який справедливо вважається одним із головних фаворитів на перемогу в АПЛ, "сині" провели чи не найкращий свій матч у поточному сезоні, особливо якщо брати до уваги перший тайм. "Каноніри" нічого не могли створити біля воріт Челсі до перерви, і лише після тренерської реакції з боку Мікеля Артети Арсеналу таки вдалося додавити Челсі і забити два м'ячі у заключному відрізку зустрічі, здобувши таким чином нічию з рахунком 2:2.

Тепер на гравців Челсі чекає ще одне лондонське дербі, і в порівнянні з Арсеналом на папері воно виглядає менш важким і відповідальним, але це всього лише на папері... Брентфорд не потребує особливого представлення — колектив Томаса Франка з початку своєї появи у вищому дивізіоні Англії заробив собі репутацію тієї команди, яка вміє, може та регулярно створює проблеми представникам "великої шістки" АПЛ.

Але варто визнати, що на старті нинішнього сезону у Брентфорда йде все не так вже й гладко. Тут зіграла свою роль і дискваліфікація ключового форварда "бджіл" Айвена Тоуні на півроку, і місцями відсутність везіння, і тактичні експерименти від тренерського штабу. Так, Брентфорд завжди створював іменитим суперникам проблеми, граючи організовано в обороні та строго другим номером із рідкісними, але результативними виходами в контратаки. Зараз колектив Франка намагається нав'язувати свою гру в будь-якому з матчів, але поки що платить за це позитивними результатами. Для всього потрібен час.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Маурісіо Почеттіно. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,63, тоді як потенційний успіх Брентфорда оцінюється показником 5,30. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,40.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Челсі: Санчес — Джеймс, Тіаго Сілва, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Енцо Фернандес, Галлагер — Палмер, Стерлінг, Мудрик

Брентфорд: Флеккен — Роерслев, Коллінз, Піннок, Гікі — Оньєка, Нергор, Єнсен — Мбемо, Мопе, Вісса

Не зіграють: В. Фофана, Нкунку, Лавія, Чілвелл, Броя — Генрі, Шаде, Дасілва, Дамсгор, Баптіст, Льюїс-Поттер, Тоуні

Під питанням: Чуквуемека, Чалоба — ...

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ (з 2010 року)

ПОТОЧНА ФОРМА