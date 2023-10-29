Англія

Команда Хосепа Гвардіоли була вбивчою в принциповому протистоянні на чужому полі.

Великі матчі неділі в європейському футболі розпочинались, зокрема, із зустрічі в Манчестері, де в рамках місцевого дербі вчергове в своїй історії з’ясовували стосунки Юнайтед та Сіті. Усі ми пам’ятали, якими запеклими були дуелі поміж цими двома командами в минулому сезоні, коли "Червоні дияволи" спочатку намагались не відставати в чемпіонських перегонах, а потім пробували не віддати на поталу принциповим суперникам Кубок Англії.

Обидві місії для колективу Еріка тен Гага завершились невдало, після чого розпочалась нова кампанія, але проблеми господарів Олд Траффорд нікуди від цього не поділись. Дійшло навіть до того, що в зовні не надто складній групі Ліги чемпіонів УЄФА Юнайтед здобули першу перемогу та набрали хоч якісь очки тільки в третьому турі за підсумком гри посеред тижня проти датського Копенгагена (1:0). І куди там Сіті з його перевагою вже в цьогорічних чемпіонських перегонах та максимально можливим результатом у квартеті єврокубків.

Юнайтед починав цю гру доволі непогано та навіть розбив спробу стартового наступу "містян", натомість запропонувавши момент Мактомінея, проте тому не вдався удар із центрального входу до штрафного. Але такі сміливі дії від колективу тен Гага тривали відносно недовго, і зрештою ми стикнулись із тим, що "Червоні дияволі" відійшли на власну половину й були змушені відбиватись від атак опонентів.

Онана при цьому виглядав чи не найбільш упевненим у собі гравцем захисту господарів поля, тому саме на його долю випала місія з порятунку команди від ударів Фодена та добивання Голанда з близької відстані в одному моменті на восьмій хвилині, а також під час спроби Гріліша закрутити під дальню стійку з лівого кута штрафного на 20. А потім камерунця конкретно підставив Гойлунд, коли смикнув за корпус Родрі під час подачі із штрафного з правого флангу, що в епоху VAR не мало залишитись без уваги арбітрів.

Із пенальті Голанд не мав проблем під час удару в правий нижній кут. На цьому для Юнайтед гра, певна річ, не завершувалась, але ситуація стала помітно більш обтяжливою. Команда тен Гага важко будувала атаки, та й моменти гольові створювала тільки тоді, коли суперники їх самі собі привозили. Хоча, реалізуй власні нагоди Мактоміней перед перервою, чи Бруну трохи раніше, ми б говорили вже зовсім про інший другий тайм.

Але господарі не тільки не відігрались у першій половині, а й пропустили на самому початку другої. Бернарду з третьої спроби подав на дальню стійку з лівого флангу штрафного, а Голанд головою спрямував м’яч у порожні ворота. І ось на цьому моментів сумніви щодо переможця пари розтанули майже остаточно. Хіба що Рашфорд міг відродити хоч якусь інтригу, але схибив у своєму моменті на 68 хвилині.

Сіті залишалось лише дограти в спокійному ритмі цю зустріч, або підвести риску ще до фінального свистка власним третім голом. Майже вийшло зробити й те, і інше — на 79 хвилині Голанд дав можливість Фодену добити в порожні ворота відскок від Онана, який до цього парирував дальній постріл Родрі. І все, надалі з цікавих моментів була лише поява Антоні, у якого дуже свербіли руки, судячи з усього. Самі розумієте контекст, але то вже не про футбол.

У наступному турі Манчестер Юнайтед гостюватиме в лондонського Фулгема, тоді як посеред тижня зіграє вдома проти Ньюкасла в Кубку англійської ліги, а Манчестер Сіті прийматиме Борнмут.Манчестер Юнайтед —0:3Голанд, 26 (пен.), 49, Фоден, 79Онана — Далот, Магвайр, Еванс, Лінделеф (Регілон, 73) — Амрабат (Маунт, 46), Мактоміней — Фернандеш, Еріксен (Антоні, 86), Рашфорд (Марсьяль, 86) — Гойлунд (Гарначо, 73).Едерсон — Вокер, Діаш, Гвардіол — Стоунз, Родрі — Б. Сілва, Х. Альварес (Ковачич, 87), Фоден, Гріліш (Доку, 87) — Голанд.Попередження: Онана, Амрабат, Антоні, Фернандеш — Фоден