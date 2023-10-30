Англія

Автор Football.ua Микита Євтушенко — про найцікавіші події, що відбулися у минулому турі чемпіонату Англії-2023/24.

Завершився черговий тур поточного сезону англійської Прем'єр-ліги.

На радість футбольним уболівальникам десятий тур цього розіграшу подарував нам низку цікавих протистоянь, деякі результати яких мали частку сенсаційності.

Пропонуємо традиційно розглянути детальніше всі найцікавіші події і не тільки, які відбулися у минулому турі чемпіонату Англії сезону-2023/24.

БРЕНТФОРД — НЕЗРУЧНИЙ СУПЕРНИК ЧЕЛСІ НА СТЕМФОРД БРІДЖ

У минулому турі Челсі провів вражаючий поєдинок проти Арсеналу, але цими вихідними "сині" похвалитися набраними очками ще в одному лондонському дербі не змогли. На відміну від поєдинку проти "канонірів", зіграти проти Брентфорда не змогли Михайло Мудрик та Енцо Фернандес — українець отримав невелику травму, а аргентинський хавбек був відсутній через народження дитини.

Варто одразу зробити важливу ремарку: минулий матч із Брентфордом став невдалим для Челсі з погляду результату, а не гри. Команда Маурісіо Почеттіно очікувано набагато частіше перебувала в атакуючій фазі, створювала моменти біля воріт суперника, але знову не вистачало на завершальній стадії — напевно, головна проблема Челсі в нинішньому сезоні. Ніко Джексон абсолютно не вражає своєю грою та банальним бажанням грати, а Ноні Мадуеке, який саме заміняв Мудрика і вперше зіграв у старті при Почеттіно, виглядав сиро та блякло, не створюючи при цьому гостроти.

І чим закінчуються матчі проти Брентфорда, коли ти не реалізуєш свої моменти? Правильно — "бджоли" знаходять свою можливість для гола, яка місцями виходить за межі логіки і того, що відбувається на полі. Челсі домінував, але команда Томаса Франка і не намагалася грати першим номером, ставлячи собі завдання робити рідкісні і болючі "укуси". І такі "укуси" вилилися у гол у виконанні центрбека Ітана Піннока, а також могли вилитися у дебютний гол Єгора Ярмолюка, якому, зважаючи на все, Франк починає все більше довіряти – і не просто так.

Крапку у протистоянні поставив гол на контратаці після кутового, на який у сподіваннях відігратися логічно пішов голкіпер Челсі Роберт Санчес, але у підсумку він отримав другий м'яч у свої ворота. Команда Почеттіно програла, тому що не було належної реакції на перший пропущений гол та рівня реалізації, хоча, повторимося, по грі Челсі був так само непоганий, а претензії можуть бути лише до окремих виконавців.

Челсі — Брентфорд — 0:2

Голи: Піннок, 58, Мбемо, 90

Челсі: Санчес — Дісасі (Джеймс, 67), Тіаго Сілва, Колуїл, Кукурелья (Вашингтон, 81) — Галлахер, Кайседо (Угочукву, 81) - Палмер, Стерлінг, Мадуеке (Матсен, 67) — Джексон

Брентфорд: Флеккен — Роерслев, Айєр, Піннок, Коллінз, Хікі (Годдос, 84) - Нергор, Єнсен (Оньєка, 64), Янельт (Ярмолюк, 76) — Вісса (Мопе, 76), Мбемо

Попередження: Мопе (56), Кайседо (78), Оньєка (85)

ХАРАКТЕР ДЕРБІ ТІЛЬКИ НА ПАПЕРІ

Що може бути гіршим для вболівальників Манчестер Юнайтед, аніж програти принциповому територіальному супернику на "Театрі Мрій"? Найгірше — зробити це фактично без шансів, без характеру, без хоч якогось натяку на якісний футбол.

Відверто кажучи, ми вже втомилися посипати "червоних дияволів" черговим шквалом критики — це як добивати суперника, який уже й так лежить у глухому нокауті. Просто констатуємо одну просту річ: нинішній Манчестер Юнайтед і близько не є ні те, що рівним суперником для Манчестер Сіті, але й не виглядає навіть претендентом на єврокубкову зону. Якщо у того ж Челсі вже простежується гра, то "червоні дияволи" не мають навіть цього.

Зв'язка Магвайра та Еванса в центрі оборони ще проти Арсеналу не завершилася нічим хорошим. Чому це мало змінитися проти Манчестер Сіті? Питання риторичне... Але, заради справедливості, захистом тренерського штабу Юнайтед можуть служити наявність помітних кадрових проблем — хто знає, можливо, з Лісандро Мартінесом і Каземіро все виглядало б не так безнадійно, але щодо цього можна зараз тільки гадати. У результаті ми маємо дубль і асист Ерлінга Голанда (так, пенальті вкрай спірний, але хіба це якось змінює загальну безнадійну картину для МЮ?), а також гол Філа Фодена, що став нокаутуючим. І рахунок міг бути розгромнішим, якби не Онана...

Окремо хочемо поговорити про Бруно Фернандеша. Португалець — найкращий футболіст Манчестер Юнайтед, але вкотре ми переконалися, що він є дуже жахливими капітаном. Якого прояву характеру ми можемо вимагати від команди, коли її капітан цього характеру не має, а в скрутні моменти він більше схожий на скривджену дитину, у якої в пісочниці відібрали її улюблену іграшку?

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сіті 0:3

Голи: Голанд, 26 (пен.), 49, Фоден, 79

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Магвайр, Еванс, Лінделеф (Регілон, 73) — Амрабат (Маунт, 46), Мактоміней — Фернандеш, Еріксен (Антоні, 86), Рашфорд (Марсьяль, 86) — Гойлунд (Гарначо, 73).



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Гвардіол — Стоунз, Родрі — Б. Сілва, Х. Альварес (Ковачич, 87), Фоден, Гріліш (Доку, 87) — Голанд.



Попередження: Онана, Амрабат, Антоні, Фернандеш — Фоден.

Не найкращий матч Тоттенгема, але все одно перемога. Команда Анге Постекоглу продовжує зберігати лідерство у турнірній таблиці. На цей раз "шпори" обіграли в лондонському дербі Крістал Пелес, маючи при цьому півтора моменти за весь матч. Що ж, гравці Тоттенгема довели, що здатні виривати перемоги навіть у таких непростих матчах. Сон знову засяяв після відходу Кейна, а центрбек Міккі ван де Вен кілька разів зіпсував "орлам" виходи віч-на-віч з воротарем.

Крістал Пелес — Тоттенгем 1:2

Голи: Аю, 90 — Ворд, 53 (АГ), Сон, 66

Арсенал зігнав всю агресію на Шеффілд Юнайтед після неоднозначного матчу з Челсі. Головний тренер "канонірів" Мікель Артета задіяв активну ротацію проти одного з головних аутсайдерів чемпіонату, і цього виявилося більш ніж достатньо, щоб знищити "клинків". Едді Нкетіа, звичайно, головний герой зустрічі завдяки своєму хет-трику, а його перший м'яч викликав певні флешбеки того самого легендарного гола Денніса Бергкампа у ворота Ньюкасла. Арсенал все ще непереможний в АПЛ.

Арсенал — Шеффілд Юнайтед 5:0

Голи: Нкетія, 28, 51, 58, Вієйра, 88 (пен.), Томіясу, 90+6.

Борнмут залишив зону вильоту завдяки непростій перемозі над прямим конкурентом. Андоні Іраола поки що зазнає труднощів із побудовою красивого футболу в стані "вишень". В атаці його команда виглядає дуже непогано, але в обороні — є великі питання. Втім, Борнмут нарешті здобув свою першу перемогу в сезоні, обігравши Бернлі, але вся боротьба за збереження прописки ще попереду. І головне питання: чи керівництво Борнмута продовжить довіряти Іраолі, незважаючи на всі труднощі. Аналогічне питання також стосується Бернлі та Венсана Компані.

Борнмут — Бернлі 2:1

Голи: Семеніо, 22, Біллінг, 76 — Тейлор, 11.

Результативна нічия Вулвергемптона та Ньюкасла. "Вовки" продовжують приємно дивувати, незважаючи на те, що через відхід Хулена Лопетеги за кілька днів до старту чемпіонату та продаж кількох лідерів, перспективи команди виглядали досить туманно. Проте, Гарі О'Ніл вичавлює максимум із наявних кадрів, здобуваючи результати проти явних фаворитів. Схоже, що Вулвергемптон – це не лише "вовки", а й "темні конячки".

Вулвергемптон – Ньюкасл Юнайтед 2:2

Голи: Леміна, 36, Хван, 71 – Вілсон, 22, 45+4 (пен.)

Відродження Евертона? Минулими вихідними "іриски" здобули мінімальну перемогу над Вест Гемом завдяки єдиному голу Домініка Калверта-Льюїна. Який простий висновок можна зробити? Шон Дайч заради результатів повертає свій прагматичний стиль часів роботи у Бернлі. Евертон надійний в обороні, користується своїми нечисленними можливостями та поступово віддаляється від зони вильоту. А от єврокубковому Вест Гему не вистачає фізичних кондицій – в останніх чотирьох матчах у всіх турнірах нуль перемог та три поразки.

Вест Гем — Евертон 0:1

Гол: Калверт-Льюїн, 51.

Очікувана перемога Астон Вілли над Лутоном. З усіх команд цього сезону АПЛ лише в одиниць можуть бути проблеми з "капелюшниками", але бірмінгемці, звичайно, у цю нечисельну кількість не входять. Більш ніж впевнені три очки для колективу Унаї Емері.

Астон Вілла — Лутон 3:1

Голи: Макгінн, 17, Діабі, 49, Лок'єр, 63 (АГ) — Мартінес, 83. (АГ)

Нічиї Брайтона і Фулгема. За колектив Роберто Де Дзербі знову забив чи не головний проспект "чайок" Еван Фергюсон, а ось уникнути "дачникам" мінімальної поразки допоміг головний актив команди Жоау Палінья, незважаючи на тотальну перевагу суперника у володінні м'ячем та кількості створених моментів.

Брайтон — Фулгем 1:1

Голи: Фергюсон, 26 — Палінья, 65.

Ліверпуль розгромив Ноттінгем Форест. Вийшло якось дуже просто для підопічних Юргена Клоппа з урахуванням того, що "лісники" вміють бути проблемою для фаворитів, що вони вже доводили протягом поточного сезону. Але в результаті це був для Ліверпуля один із поєдинків, які можна віднести до розряду ідеальних.

Ліверпуль — Ноттінгем Форест 3:0

Голи: Жота, 31, Нуньєс, 35, Салах, 77.

Гаррі Кейн прямо зараз:

Коротко про Челсі на старті цього сезону:

Вираз обличчя Голанда перед матчем, коли побачив старт МЮ:

Доку каже Антоні: "Не чіпай мене — я не твоя дівчина".

Банальна статистика:

Манчестер — не червоний:

Ерлінг Голанд проти слабких команд та проти сильних: