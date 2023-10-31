Керманич дав свій коментар.
Маурісіо ПОЧЕТТІНО, GETTY IMAGES
31 жовтня 2023, 17:57
Напередодні Кубка ліги головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно дав свій коментар.
Про важливість Кубку Ліги:
"Цей кубок дуже важливий для нас, я казав це раніше. Ми збираємось виставити сильну команду на поле. Можливо, кілька гравців отримають відпочинок після суботи, але не більше того".
До вболівальників:
"Хочу закликати їх підтримати нас. Я розумію, що дуже важко стримувати емоції, але нам дуже важлива підтримка. Вони хочуть перемагати, як і ми, тому стримувати негатив, коли команда програє, дуже важко, я їх розумію.
Я лиш закликаю вірити і підтримувати команду", — наводить слова Почеттіно Football.London.
Нагадаємо, що 1 листопада Челсі зіграє проти Блекберна у 1/8 фіналу Кубка ліги.