Англія

Керманич дав свій коментар.

Напередодні Кубка ліги головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно дав свій коментар.

Про важливість Кубку Ліги:

"Цей кубок дуже важливий для нас, я казав це раніше. Ми збираємось виставити сильну команду на поле. Можливо, кілька гравців отримають відпочинок після суботи, але не більше того".

До вболівальників:

"Хочу закликати їх підтримати нас. Я розумію, що дуже важко стримувати емоції, але нам дуже важлива підтримка. Вони хочуть перемагати, як і ми, тому стримувати негатив, коли команда програє, дуже важко, я їх розумію.

Я лиш закликаю вірити і підтримувати команду", — наводить слова Почеттіно Football.London.

Нагадаємо, що 1 листопада Челсі зіграє проти Блекберна у 1/8 фіналу Кубка ліги.