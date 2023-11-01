Англія

Колишній футболіст різко висловився про лідера команди Еріка тен Гага.

Португальський атакувальний півзахисник Бруну Фернандеш виступає в складі англійського Манчестер Юнайтед від початку 2020 року, коли перейшов із лісабонського Спортінга за 65 млн євро.

Від того моменту вже минуло чимало часу й 29-річний виконавець устиг набути неабиякої ваги в складі "Червоних дияволів" та зрештою отримати капітанську пов’язку.

Однак з останнім моментом погоджуються далеко не всі в експертному середовищі в Англії.

Зокрема, колишній шотландський нападник Кріс Саттон, відомий своїми виступами за Норвич, Блекберн, Челсі, Бірмінгем, Астон Віллу та Селтік, напередодні різко висловився з приводу ролі Бруну в команді Еріка тен Гага.

"Коли ви перебуваєте в тунелі перед грою, ви очікуєте, що ваш капітан повинен мати статус та лідерство. Коли ситуація стає важкою, саме капітани тягнуть команду на собі до кінця.

Коли ви думаєте про великих капітанів Юнайтед із минулого, то пригадується Рой Кін, Стів Брюс, яким я захоплювався, Браян Робсон — просто блискучий капітан, Гарі Невілл — мав трохи впливу на команду. Неманья Відич — те саме.

А потім ви бачите образ Бруну в цій ролі — цю роздратовану, розбещену дитину. На мій погляд, він ніколи не був створений для того, щоб бути капітаном Манчестер Юнайтед. У нього просто немає відповідних характеристик для цього.

Ось чому такі гравці, як, наприклад Антоні, уникають будь-якої відповідальності за свої вчинки. Вони роблять те, що їм заманеться.

У таких випадках капітан повинен взяти керування командою в свої руки, але у випадку з Манчестер Юнайтед гравці відчувають, що можуть робити на полі те, що хочуть.

Маркус Рашфорд нині вважає, що йому не потрібно відпрацьовувати в захисті в кожному матчі. Ви хочете сказати мені, що якби Рой Кін був капітаном Манчестер Юнайтед, він би допустив це?", — заявив шотландський ексвиконавець.

Нагадаємо, що на рахунку Саттона є перемога в АПЛ у складі Блекберна (1995), звання найкращого бомбардира чемпіонату (18 голів, 1997/98), чотири чемпіонства Шотландії (2000-2002, 2003/04, 2005/06), три кубки Шотландії (2000/01, 2003-2005) та кубок шотландської Ліги (2000/01).