Англія

Керманич "червоних дияволів" продовжує вірити в своїх футболістів.

У рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги Манчестер Юнайтед прийматиме на своєму полі Ньюкасл Юнайтед.

Напередодні цього протистояння головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг висловився щодо поганого старту цього сезона у виконанні його команди.

"Я продовжую вірити в цих гравців і впевнений, що ми станемо краще після такого важкого початку сезону.

Усе, чого ми разом досягли, будувалося з акцентом на перспективу, а це означає, що ми повинні швидко рухатися далі", — цитує слова Еріка тен Гага журналіст Фабріціо Романо.

Матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл Юнайтед відбудеться сьогодні, 1 листопада, о 22:15 за київським часом. Слідуйте за ключовими подіями цього поєдинку в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.