Керманич "червоних дияволів" продовжує вірити в своїх футболістів.
Ерік тен Гаг, getty images
01 листопада 2023, 19:13
У рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги Манчестер Юнайтед прийматиме на своєму полі Ньюкасл Юнайтед.
Напередодні цього протистояння головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг висловився щодо поганого старту цього сезона у виконанні його команди.
"Я продовжую вірити в цих гравців і впевнений, що ми станемо краще після такого важкого початку сезону.
Усе, чого ми разом досягли, будувалося з акцентом на перспективу, а це означає, що ми повинні швидко рухатися далі", — цитує слова Еріка тен Гага журналіст Фабріціо Романо.
Матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл Юнайтед відбудеться сьогодні, 1 листопада, о 22:15 за київським часом. Слідуйте за ключовими подіями цього поєдинку в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.