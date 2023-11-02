Англія

Захисник дав свій коментар.

Тіаго Сілва розповів, що постійно контактує з тренерським штабом Челсі.

"Я постійно веду діалог зі штабом, особисто з Почеттіно, щоб переконатись, що ми не робимо помилок.

Іноді лише ті, хто на полі, розуміють, що йде не так і що можна покращити. Інколи саме ті, що знаходяться на лаві для запасних, бачать більше завдяки тому, що зберігають свіжу голову. Обговорення з боку обох таборів дуже важливі".

Про своє майбутнє:

"Давайте не про це сьогодні. Сьогодні я тут, я щасливий, вболівальники мене люблять і все це завдяки легендарному Френку Лемпарду", — сказав Сілва.

Цього сезону Сілва провів 10 матчів в АПЛ: на його рахунку немає результативних дій.