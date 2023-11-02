Англія

Тренер прокоментував ситуацію із гравцем.

Рой Годжсон прокоментував можливе продовження угоди з Еберечі Езе - цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Клуб дуже наполегливо працює над продовженням угоди із ним, впевнений, що невдовзі зможе оголосити про нього. Ми оптимістично налаштовані, що не займе надто багато часу, щоб змусити Езе визначитися зі своїм майбутнім".

Атакувальний півзахисник провів 9 матчів та забив 1 гол.

Портал Transfermarkt оцінює талановитого футболіста у 48 мільйонів євро, минулої кампанії він був одним із лідерів Крістал Пелас.