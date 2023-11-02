Англія

До тренера виникає низка питань.

Гравці Манчестер Юнайтед починають сумніватися в Еріці тен Гаге, повідомляє Manchester Evening News.

За інформацією джерела, у роздягальні команди виникають скептичні настрої щодо роботи головного тренера, а серед кількох гравців наростає невдоволення партнерами по команді.

Деякі гравці також не вражені загальним напрямом діяльності клубу.

Цього сезону МЮ провів 15 матчів у всіх турнірах, у яких зазнав 8 поразок.