До тренера виникає низка питань.
ЕРІК ТЕН ГАГ, GETTY IMAGES
02 листопада 2023, 16:58
Гравці Манчестер Юнайтед починають сумніватися в Еріці тен Гаге, повідомляє Manchester Evening News.
За інформацією джерела, у роздягальні команди виникають скептичні настрої щодо роботи головного тренера, а серед кількох гравців наростає невдоволення партнерами по команді.
Деякі гравці також не вражені загальним напрямом діяльності клубу.
Цього сезону МЮ провів 15 матчів у всіх турнірах, у яких зазнав 8 поразок.