Англія

Керманич Челсі висловився напередодні матчу з Тоттенгемом.

У рамках 11-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас очікує лондонське дербі між Тоттенгемом та Челсі, яке відбудеться на домашній арені "шпор".

Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно поділився очікування від майбутнього протистояння зі своїм колишнім клубом, який він очолював з 2014 по 2019 рік.

"Я сказав, що єдині команди, якими я ніколи не тренуватиму, — це Арсенал і Барселона.

Це дивне відчуття — повернутися до Тоттенгема після чотирьох років… Але це буде щасливий день. Я відчуваю, що "шпори" дійсно можуть виграти чемпіонат. Вони роблять чудову роботу", — цитує слова Почеттіно журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, матч Тоттенгем — Челсі відбудеться в понеділок, 6 листопада, о 22:00 за київським часом.