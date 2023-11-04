Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 11-го туру чемпіонату Англії, який пройде 4 листопада і розпочнеться о 14:30.

У рамках 11-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Фулгемом та Манчестер Юнайтед, яке пройде на стадіоні Крейвен Коттедж.

СУБОТА, 4 ЛИСТОПАДА, 14:30. КРЕЙВЕН КОТТЕДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОН БРУКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

У новому сезоні Фулгему поки що не вдається бодай повторити власний успіх зразка минулої кампанії, коли замість боротьби за виживання "дачники" навіть претендували на зону єврокубків. Поки що підопічні Марку Сілви йдуть на 14-му місці в турнірній таблиці АПЛ, але це не означає, що команда не має потенціалу досягти більших висот у майбутньому.

Календар останніх матчів Фулгема був дуже непростим – тут і Тоттенгем, і Челсі, і Брайтон. До того ж з "чайками" лондонцям навіть вдалося зіграти внічию. "Дачники" точно не знаходяться в числі претендентів на виліт, здатні показати якісний футбол і навіть відібрати очки у явного фаворита, як це було в матчі з Арсеналом. Але сподіватися на щось більше, окрім боротьби за фініш у першій десятці таблиці, поки що не доводиться.

Про нинішню форму Манчестер Юнайтед сказано вже достатньо і навіть забагато. Хто тільки не критикував рівень футболу (точніше його відсутність) та результати "червоних дияволів" останнім часом, через що в англійській пресі вже зараз почали "розганяти" чутки про можливе звільнення Еріка тен Гага з посади головного тренера манкуніанців.

Так, зараз Манчестер Юнайтед йде восьмим у таблиці, і це становище ще можливо виправити, але за рахунок чого це робити – поки що велике питання. Заради справедливості, навіть у переможному поєдинку з Шеффілд Юнайтед, який є одним із головних аутсайдерів АПЛ, "червоні дияволи" не продемонстрували якісного футболу, а перемогу вдалося здобути лише завдяки успішному дальньому удару Далота. До всього цього розгромні поразки від Ньюкасла у Кубку ліги та від Манчестер Сіті у рамках АПЛ – наочна демонстрація нинішнього рівня Манчестер Юнайтед.