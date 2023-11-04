Стали відомі склади команд на матч АПЛ.
Алехандро Гарначо, getty images
04 листопада 2023, 13:50
Манчестер Юнатйед в рамках поєдинку 11 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії зіграє на виїзді проти Фулгема.
Ерік Тен Гаг довірив місце в стартовому складі Джонні Евансу та Алехандро Гарначо.
Фулгем: Лено — Кастань, Рім, Бессі, Робінсон — Палінья, Івобі — Вілсон, Перейра, Вілліан — Родріго
Запасні: Рід, Родак, Кордова-Рід, Хіменес, Лукіч, Керні, Вінісіус, Балло-Туре, Фужероль
Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Еванс, Магвайр, Далот — Мактоміней, Еріксен — Антоні, Бруну Фернандеш, Гарначо — Гойлунд
Запасні: Баїндир, Регілон, Варан, Пеллістрі, Мейну, Амрабат, Межбрі, Маунт, Марсьяль
Нагадаємо, початок гри заплановано на 14:30 за київським часом. Стежте за грою в нашій текстовій онлайн-трансляції.