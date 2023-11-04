Англія

Кого ж оберуть вболівальники?

Асоціація футбольних вболівальників представила список гравців, які претендують на нагороду найкращому футболісту року. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Список номінантів виглядає наступним чином:

Букайо Сака (Арсенал)

Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті)

Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл)

Мохамед Салах (Ліверпуль)

Оллі Воткінс (Астон Вілла)

Родрі (Манчестер Сіті)

Голосування вже відкрито та триватиме до 20 листопада. Церемонія нагородження відбудеться у понеділок четвертого грудня.