Англія

Цікава альтернатива.

Англійський Ліверпуль розглядає вінгера мюнхенської Баварії Лероя Сане як заміну Мохамеду Салаху. Таку інформацію дає сайт caughtoffside.com.

Як зазначає джрело, німець не проти переїзду на Енфілд Роуд, однак родину футболіста такий варіант не влаштовує. Родину Сане більше приваблюють такі великі міста, як Лондон, Мадрид чи Барселона.

Крім того, сім'ї вінгера Баварії подобається у Мюнхені.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 75 млн. євро.

У цьому сезоні Лерой Сане відіграв за Баварію 15 матчів, забив 9 голів та віддав 3 гольові передачі.