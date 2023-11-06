Англія

Бельгійський талант нарозхват.

Лондонський Арсенал обмірковують можливість придбання півзахисника бельгійського Антверпена Артура Вермерена найближчої зими. Таку інформацію надає сайт sport.es.

"Червоні" хочуть за свого вихованця 15 млн. євро.

Барселона, яка також претендує на бельгійського вундеркінда знає, що "каноніри" претендують на футболіста. Каталонці готуються зробити пропозицію Антверпену.

В Арсеналі вважають, що бельгієць без проблем адаптується в Англії і вже контактують із його оточенням.

Сам Вермерен зазначає, що готовий зробити наступний крок у кар'єрі.

Цього сезону Артур Вермерен зіграв за Антверпен 20 матчів, забив 1 гол та віддав 5 гольових передач.