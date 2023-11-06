Англія

Австрієць недовго попрацював під керівництвом нідерландця.

Півзахисник дортмундської Боруссії Марсель Забітцер з позитивом пригадав головного тренера Манчестер Юнайтед Еріка тен Гага. Його слова наводить The Athletic.

"Його можна розбудити о третій годині ночі і він напам'ять розкаже вам весь план на матч. Він дуже добре розуміється на футболі та тактиці, дуже працьовитий, перфекціоніст. І він дуже відвертий з тобою. Коли я проводив погану гру, він показував мені деякі ситуації і казав, як краще вчинити наступного разу. Мені це подобалося. Ти знав, у якій ситуації перебуваєш.

Він ніколи не звалював всю провину на тебе. Натомість він казав вийти і зіграти краще наступного разу. Я багато дізнався про футбол, працюючи під його керівництвом. Він дуже сильний тренер", — сказав австрійський футболіст.

Нагадаємо, що у сезоні 2022/23 Марсель Забітцер на правах оренди другу частину "футбольного року" провів у складі Манчестер Юнайтед, відігравши за команду Тен Гага 18 матчів та забивши 3 голи.