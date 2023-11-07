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Football.ua — про найцікавіші події, що відбулися у минулому турі чемпіонату Англії-2023/24.

Завершився черговий тур англійської Прем'єр-ліги. Він був наповнений цікавими поєдинками, а вишнею на торті стала зустріч між Тоттенгемом та Челсі у лондонському дербі.

Традиційно пропонуємо розглянути детальніше всі найцікавіші події, що відбулися у минулому турі чемпіонату Англії сезону-2023/24.

Результати 11-го туру:

Три очки для Манчестер Юнайтед при поганій грі

Ні для кого не є таємницею, що останнім часом результати Манчестер Юнайтед викликають занепокоєння серед вболівальників. Колективу тен Гага пощастило втримати домашню перемогу над Копенгагеном у Лізі чемпіонів (1:0), потім була розгромна поразка від Манчестер Сіті (0:3), а Ньюкасл і зовсім шокував, вибивши "червоних дияволів" з Кубка ліги. Справа навіть не в тому, що "сороки" пройшли до чвертьфіналу, а в тому, що забили три голи на Олд Траффорд, не залишивши шансів опоненту.

Матч проти Фулгема був складним поєдинком для підопічних Еріка тен Гага. Хтось навіть може сказати, що "дачники" виглядали трішки краще, ніж МЮ. І явно не варто всерйоз говорити про "перемогу на характері".

Гол Бруну Фернандеша у доданий час був не стільки результатом злагодженої гри, скільки збігом обставин та індивідуальною майстерністю португальця. Загальна гра Манчестер Юнайтед викликає стурбованість, як і їхні результати. Хоча в суботу клубу вдалося здобути три очки, але наступного разу "відскок" може не вдатись.

Майбутнє тен Гага на Олд Траффорд не виглядає безхмарним, тому наставнику потрібно серйозно постаратися, щоби виправити становище.

Матч імені Жеремі Доку

Манчестер Сіті без зусиль здолав Борнмут на власному стадіоні, але справжньою подією стала не перемога, а блискуча гра новачка Жеремі Доку.

21-річний бельгієць, який лише влітку приєднався до команди, вразив голом та чотирма асистами, демонструючи гру, яка викликала захоплення навіть у Пепа Гвардіоли, який порівняв його з самим Ліонелем Мессі. Чи не надто великий комплімент?

"Чи є Доку одним із найкращих гравців у Прем'єр-Лізі чи Європі? У світі. Я вже не раз це говорив.

Він завдав гарного удару після короткого розіграшу кутового, коли забивав перший гол, а в епізоді з другим голом зіграв, наче Мессі. Як я пам'ятаю, Мессі, перебуваючи в такому положенні, виконував таке багато разів.

Можливо, це занадто великий комплімент для нього! Але він заслуговує на це", — вважає головний тренер Сіті.

У всій цій історії викликає прикрість лише те, що українець Ілля Забарний перебував на полі в цьому м'яко кажучи невдалому поєдинку для Борнмута.

Перша поразка Арсеналу та спірний гол Ньюкасла

У рамках одинадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал вирушив на Сент-Джеймс Парк, щоб протистояти Ньюкаслу. І, по суті, весь поєдинок звівся до одного епізоду: чи справедливий гол "сорок", який став єдиним у грі і завдав першої поразки Арсеналу цього сезону?

По-перше, із кількох ракурсів видно, що м'яч вийшов за межі поля. Чи це оптична ілюзія? По-друге, сумнівні дії Жоелінтона. Цілком можливо, що там був фол. VAR, звісно, перевірив цей епізод і вирішив зарахувати гол. Рішення спірне і найбільше будуть незадоволені вболівальники Арсеналу.

А ось Гарі Невілл вважає, що Ньюкасл без сумнівів забив чистий гол.

"Я вважаю, що рішення щодо голу Ньюкасла правильне. Ситуація з м'ячем в ауті у кращому разі сумнівна, фолу точно не було, як на мене. І якщо ВАР не підтвердив офсайд, рішення має залишитися чинним.

Габріел уже нахилився вперед, та й відкинув ноги назад! Це не фол", — вважає експерт.

Осічка Ліверпуля та важливий гол Луїса Діаса

Відверто кажучи, Лутон вважається суперником, з яким Ліверпуль мав би легко набирати три очки, особливо враховуючи свою хорошу форму. Проте "червоні" не змогли впоратися з цим завданням, хоча мали всі шанси для цього. Особливо запам'ятався момент, коли Дарвін Нуньєс не зміг реалізувати вигідний момент після передачі Мохамеда Салаха.

Заради справедливості, єгиптянин, швидше за все, бив головою по воротах, але м'яч вдало відскочив до уругвайця, який пробив вище воріт. На такому рівні очікується, що кожен удар з такої позиції буде точним, але Нуньєс не зміг влучити у ворота...

Важливий момент стався на 95-й хвилині гри. Луїс Діас не лише врятував Ліверпуль від поразки, але й забив гол, який має особливе значення в такий складний для колумбійця момент. Нагадаємо, що його батька викрали і утримують у заручниках у Колумбії. Під час святкування гола Діас показав футболку з написом "Звільніть тата", і навіть гравці Лутона підтримали гравця, який позбавив їх перемоги. Один з епізодів, який заслуговує на повагу.

До речі, викрадачі обіцяють звільнити батька Діаса, але вимагають гарантій своєї безпеки.

Найгірший хет-трик в історії футболу або як Челсі обіграв Тоттенгем, який грав у дев'ятьох

Матч між Тоттенгемом та Челсі дійсно став вишнею на торті 11-го туру АПЛ. Ця вишя для когось може бути солодкою, а для когось – кислою. Поєдинок, у якому футболу мало. Відверто кажучи. В першому таймі було більше спірних моментів, роботи VAR та конфліктів на полі, ніж самого футболу. До першого тайму було додано 12 хвилин. Цю інформацію складно перевірити, але деякі джерела на просторах Twitter'а підрахували, що якщо прибрати всі паузи, то команди у першому таймі зіграли чистого часу трохи більше 20 хвилин.

Щодо вилучень у складі Тоттенгема, претензій до суддівства не виникає — Ромеро та Удоджі були видалені справедливо. Але як же мужньо грав Тоттенгем у дев'ятьох! І яким безпорадним виглядав Челсі в атаці, навіть маючи таку чисельну перевагу.

Здавалося, що у складі "синіх" виступають аматори. Колектив Маурісіо Почеттіно не знав, що їм робити з м'ячем. Потрібно віддати належне підопічним Анге Постекоглу. Мінус два футболісти на полі, а вони високо оборонялися, високо пресингували. На жаль, Тоттенгем був приречений у цій грі, але за мужність "шпор" слід похвалити.

У другому таймі гра нагадувала футбольний симулятор FIFA (FC24): Челсі закидав м'яч вперед із центру поля, Стерлінг біжить, суперник або відбивається, або пропускає. Та й то Челсі зняв усі питання лише на 94-й хвилині гри. Окрім як закидати мяч вперед і робити довгі передачі, колектив Почеттіно нічого не міг вигадати. Це знову викликає питання: коли Челсі продемонструє переконливу гру, якщо вони не можуть знайти креативних рішень в атаці, навіть маючи перевагу в двох гравців? Ситуація взагалі могла б стати критичною, якби Сон Хин Мін після сольного проходу пробив Роберта Санчеса.

У цьому поєдинку Ніколас Джексон записав на свій рахунок хет-трик, який можна назвати найгіршим в історії футболу. Сенегальський нападник забив три м'ячі, не маючи особливого опору з боку суперника. Майже в напівпорожні ворота. Коли епізод був трохи складнішим, Ніколас не міг потрапити навіть у ворота. Звичайно, після гри форвард пишатиметься хет-триком, але за фактом — пишатися нічим.

Окремий респект "шпорам" та головному тренеру, які незважаючи на події на полі, не відійшли від свого стилю, високого пресингували і навіть могли теоретично здобути нічию. Але не склалося.

Одним рядком:

Евертон зумів на своєму полі відібрати очки у Брайтона, але навіть не це найголовніше. Відзначаємо гол українця Віталія Миколенка на сьомій хвилині гри. Українець розпочав атаку, він же її й завершив.

Ноттінгем Форест неочікувано здолав Астон Віллу. Колектив Унаї Емері несподівано припустився осічки.

Шеффілд Юнайтед здолав Вулвергемптон. Перша перемога для "клинків" цього сезону.

Кристал Пелес на виїзді здолав Бернлі. В принципі, нічого примітного у цій грі не було...

Брентфорд на своєму полі обіграв Вест Гем. У поєдинку з п'ятьма голами сильнішими виявилися господарі.

Мем тура

Як Ніколас Джексон зробив хет-трик у ворота Тоттенгема...