Англія

Пеп побудував потужну команду.

Напередодні матчу 12-го туру АПЛ між лондонським Челсі та Манчестер Сіті, головний тренер "аристократів" Маурісіо Почеттіно поспілкувався з журналістами. Його слова наводить Sky Sports.

"Челсі ніколи не відчуває себе аутсайдером. Для нас це просто неможливо.

Гра з Сіті — це виклик. Ми хочемо змагатися з ними, знаємо, що це буде важко, але ми тут щоб набрати три пункти, які дуже важливі для нас. Перемога над Тоттенгемом у понеділок показали, що у нас є характер і талант, щоб конкурувати та боротися з найкращими клубами Англії.

Манчестер Сіті домінуючий клуб Англії. Такою є реальність. Я не знаю, добре це чи погано. Вони показали, що домінують в англійському футболі, тому що заслуговують на це. Їх хочеться обіграти, хочеться кинути виклик, бо вони показують високий клас.

Усі інші команди намагаються конкурувати із ними. Але вони роблять все дуже добре та випереджають нас. Це наша мета на майбутнє – бути попереду та домінувати у Прем'єр-лізі.

Зараз нам потрібно бути розумнішими, спробувати кинути їм виклик і зайняти їхнє місце. Ми всі боремося за те, щоб бути там де Сіті", — сказав Почеттіно.

Матч Челсі-Манчестер Сіті відбудеться 12 листопада о 18:30 за київським часом.